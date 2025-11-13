Mercato : Barcelone contacte un joueur du PSG, la décision radicale !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Joueur du PSG entre 1978 et 1986, Luis Fernandez avait ensuite décidé de rejoindre l’autre club de la capitale : le Matra. Une trahison qui n’est pas passée auprès de beaucoup. Pourquoi avoir pris une telle décision ? Luis Fernandez est revenu sur son choix, expliquait qu’il aurait pu quitter le PSG pour le FC Barcelone mais qu’il a préféré rester à Paris.

Sacré champion de France avec le PSG en 1986, Luis Fernandez est ensuite allé voir ailleurs. Mais il n’est toutefois pas parti très loin. En effet, à l’époque, celui qui jouait milieu de terrain signait avec l’autre club de la capitale : le Matra. Pour France Bleu, Luis Fernandez est d’ailleurs revenu sur son départ du PSG, faisant certaines révélations.

« Pendant 8 ans, je ne demande rien » Pourquoi avoir donc décidé de quitter le PSG en 1986 ? Luis Fernandez a expliqué : « Quand j’arrive au PSG, c’était en 78. Je reste au PSG pendant 8 ans. Pendant 8 ans, je ne demande rien. En 84, je suis champion d’Europe avec la France, mon niveau a quand même augmenté, je n’ai rien demandé. Pas d’augmentation. Il n’y avait pas d’agent à cette époque. Et puis quand on arrive en 86, je suis capitaine, champion, là il y a des discussions avec celui qui me représentait. En discutant, on ne sentait pas que j’avais franchi un palier ».