Mercato : Barcelone contacte un joueur du PSG, la décision radicale !

Joueur du PSG entre 1978 et 1986, Luis Fernandez avait ensuite décidé de rejoindre l’autre club de la capitale : le Matra. Une trahison qui n’est pas passée auprès de beaucoup. Pourquoi avoir pris une telle décision ? Luis Fernandez est revenu sur son choix, expliquait qu’il aurait pu quitter le PSG pour le FC Barcelone mais qu’il a préféré rester à Paris.
Sacré champion de France avec le PSG en 1986, Luis Fernandez est ensuite allé voir ailleurs. Mais il n’est toutefois pas parti très loin. En effet, à l’époque, celui qui jouait milieu de terrain signait avec l’autre club de la capitale : le Matra. Pour France Bleu, Luis Fernandez est d’ailleurs revenu sur son départ du PSG, faisant certaines révélations.
« Pendant 8 ans, je ne demande rien »
Pourquoi avoir donc décidé de quitter le PSG en 1986 ? Luis Fernandez a expliqué : « Quand j’arrive au PSG, c’était en 78. Je reste au PSG pendant 8 ans. Pendant 8 ans, je ne demande rien. En 84, je suis champion d’Europe avec la France, mon niveau a quand même augmenté, je n’ai rien demandé. Pas d’augmentation. Il n’y avait pas d’agent à cette époque. Et puis quand on arrive en 86, je suis capitaine, champion, là il y a des discussions avec celui qui me représentait. En discutant, on ne sentait pas que j’avais franchi un palier ».
« J’aurais pu aller au Barça »
« C’est pour ça que les discussions se sont arrêtées là. J’aurais pu aller au Barça, j’avais des propositions, j’ai refusé, je voulais rester vivre à Paris », a poursuivi Luis Fernandez qui a donc refusé le FC Barcelone pour rester à Paris, mais pas avec le PSG.