Mercato - Barcelone : Cette terrible révélation sur le feuilleton Dembélé !

Publié le 19 janvier 2022 à 0h00 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone et le clan Dembélé font valoir leurs positions par le biais de la presse quant à la prolongation de contrat d’Ousmane Dembélé, le journaliste Gerard Romero a tenu à souligner le point où tout a basculé pour la prolongation de contrat du Français.

Le feuilleton Ousmane Dembélé a connu son lot de rebondissements depuis quelque temps. À quelques heures du réveillon de Noël 2021, il était question d’une prolongation imminente pour son contrat courant jusqu’en juin prochain au FC Barcelone. Cependant, cette opération a rapidement pris un tournant qui semble être irréversible. En effet, les demandes financières d’Ousmane Dembélé et de son agent Moussa Sissoko au niveau de sa commission auraient considérablement refroidi le président Joan Laporta et l’ensemble de la direction du FC Barcelone. Au point de lancer un ultimatum aux deux hommes en leur laissant un laps de temps restreint pour donner une réponse définitive concernant l’offre de prolongation soumise par l’administration Laporta. Un coup de pression auquel le représentant du joueur n’a pas manqué d’apporter une réponse à RMC Sport ce mardi. « C’est un coup de pression qui ne fonctionne pas avec les gens comme nous. Peut-être que ça peut fonctionner avec des agents qui font du copinage avec le FC Barcelone. Ce n’est pas mon cas, je suis là pour défendre les intérêts de mon joueur. (…) Oui, nous avons des demandes exigeantes, mais nous avons déjà montré que les choix de carrière d’Ousmane n’étaient pas dictés par l’argent, sinon il ne serait pas ici. Ensuite, si Barcelone voulait négocier, il aurait pu essayer de se poser à table avec nous pour discuter. Sauf qu’il n’y a aucune discussion et des menaces de ne plus jouer de leur côté. Et c’est interdit. Nous ferons valoir les droits d’Ousmane Dembélé si nécessaire ».

L’agent de Dembélé aurait fait capoter sa prolongation de contrat au dernier moment !