Mercato - Barcelone : Cette sortie lourde de sens sur le recrutement du Barça !

5 mars 2021

Tandis que le le FC Barcelone fait face à de lourdes difficultés financières depuis maintenant plusieurs années, Joan Laporta estime que le club catalan n’est pas en mesure de réaliser de conséquentes opérations sur le marché de transferts.

Erling Haaland, Kylian Mbappé, David Alaba… Plusieurs joueurs de premier plan ont dernièrement vu leur nom être associé à celui du FC Barcelone. Cependant, au-delà de ces joueurs cités sur les tablettes du club catalan ces dernières semaines, toute la question est de savoir si le Barça est en mesure de boucler des dossiers d’une telle envergure financière. Et pour cause, depuis plusieurs années, les Blaugrana sont en délicatesse sur le plan économique, et cette situation n’a fait que s’aggraver avec le passage de la pandémie de Covid-19 en Europe depuis un an. De ce fait, Joan Laporta laisse entendre que le FC Barcelone n’est pas en mesure de réaliser des folies sur le marché des transferts en l’état, même si le candidat favori à l’élection présidentielle du Barça prévue ce dimanche se dit convaincu que l’écurie barcelonaise a les moyens d’améliorer son effectif.

« Tous les clubs sont en difficulté »