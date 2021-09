Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette précision importante sur cette pépite suivie par le Barça !

Publié le 16 septembre 2021 à 22h00 par T.M.

Face aux dernières déclarations apparues de Karim Adeyemi sur le Bayern Munich, une mise au point importante a été effectuée.

Alors qu’une nouvelle ère débute au FC Barcelone, Joan Laporta veut notamment s’appuyer sur de jeunes talents. Cela passera ainsi par une place importante pour les pépites de la Masia, mais pas seulement. En effet, le Barça pourrait alors chercher des joueurs à l’étranger et notamment en Autriche. Selon les derniers échos, les Blaugrana seraient sous le charme de la pépite de Salzbourg, Karim Adeyemi. Mais attention au Bayern Munich, qui semble plaire à l’Allemand. « S'ils me faisaient une offre, je pense que je choisirais cette voie. Je veux leur montrer ce que je peux faire, qui je suis et que c'était une erreur de me laisser partir. Cela me motive », a-t-il confié, rapporté par Marca ce jeudi.

Des propos à remettre dans leur contexte !