Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette pépite du club se prononce sur son avenir !

Publié le 4 juillet 2020 à 23h30 par La rédaction

Juan Miranda, qui sera de retour au FC Barcelone cet été, a affiché son envie d'intégrer l’équipe première du Barça. Même si le jeune espagnol n’exclut pas la possibilité de jouer pour l’équipe réserve.

Prêté du côté de Schalke 04 par le FC Barcelone cette saison, Juan Miranda (20 ans) ne verra pas son expérience allemande se prolonger. En effet, alors qu’il devait être prêté deux saisons en Bundesliga, le jeune espagnol devrait bel et bien retourner en Catalogne cet été. Mais Juan Miranda n’entrerait toujours pas dans les plans de l’entraîneur barcelonais Quique Setién. La direction du Barça pourrait alors tenter de prêter à nouveau sa jeune pépite. D'autant plus que plusieurs clubs sont intéressés par la venue du jeune latéral gauche, à l'image du Betis Séville. Alors que son avenir est encore loin d’être fixé, Juan Miranda s’est prononcé sur ses ambitions et sur son futur.

« J’ai 20 ans, je dois jouer »