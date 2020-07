Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Garcia confirme le départ de Terrier à Rennes !

Publié le 4 juillet 2020 à 23h10 par La rédaction mis à jour le 4 juillet 2020 à 23h16

Après la rencontre face à l’OGC Nice en match amical, l’entraîneur lyonnais Rudi Garcia a justifié le départ de Martin Terrier vers le Stade Rennais.