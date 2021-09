Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette nouvelle sortie forte sur le départ de Messi !

Publié le 29 septembre 2021 à 0h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Lionel Messi s'est envolé vers Paris cet été pour signer au PSG. Alors que La Pulga ne sera pas du rendez-vous entre le Barça et Benfica ce mercredi soir, Jorge Jesus s'est prononcé sur son départ.

Libre de tout contrat depuis le 1er juillet, Lionel Messi a négocié pendant de longues semaines avec le FC Barcelone pour prolonger. Toutefois, Joan Laporta n'avait pas les épaules suffisamment solides pour assumer le renouvellement de bail de La Pulga . Dans l'incapacité de continuer au Barça, Lionel Messi s'est donc engagé en faveur du PSG, où il a pu retrouver son ancien compère Neymar. Opposé au FC Barcelone ce mercredi soir avec Benfica, Jorge Jesus a lâché ses vérités sur le départ de Lionel Messi.

«Bien sûr qu'avec Messi, ils seraient plus forts, mais...»