Mercato - Barcelone : Eto'o a la solution pour la succession de Messi !

Publié le 24 octobre 2020 à 22h00 par H.G.

Alors que Lionel Messi pourrait quitter le FC Barcelone en juin prochain au terme de son contrat, Samuel Eto’o a déjà une idée du joueur sur lequel le club catalan devrait miser.

Cet été, Lionel Messi aurait pu quitter le FC Barcelone à un an du terme de son contrat. Lassé par la gestion du club catalan, l’international argentin souhaitait plier bagage alors que Manchester City et le PSG étaient annoncés sur ses traces. Cependant, en raison d’un litige concernant la validité de sa clause libératoire fixée à 700M€ qui ne pouvait se trancher que devant la justice, Lionel Messi a finalement décidé de rester au FC Barcelone pour y honorer sa dernière année de contrat. Désormais, celui qu’on surnomme La Pulga est sur le chemin d’un départ libre en juin prochain, dans la mesure où il a gelé les discussions pour le renouvellement de son bail à la fin du printemps dernier.

Un jeune du Borussia Dortmund pour remplacer Lionel Messi ?