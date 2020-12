Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette énorme sortie sur le transfert de Trincao !

Publié le 18 décembre 2020 à 5h30 par T.M.

Prometteur à Braga, Francisco Trincao a du mal à confirmer au FC Barcelone. Face aux difficultés du Portugais, les critiques commencent à apparaitre.

En janvier dernier, le FC Barcelone avait surpris tout le monde en levant la clause libératoire de 31M€ du Francisco Trincao. Prêté dans la foulée à Braga où il a terminé la saison, le Portugais a donc rejoint la Catalogne durant l’été. Arrivé avec plein de promesses, le joueur représenté par Jorge Mendes était donc très attendu, mais pour le moment, il a énormément de mal à confirmer. Disposant déjà d’un temps de jeu réduit de la part de Ronald Koeman, Trincao n’est pas vraiment convaincant quand il est sur le terrain. Face à la cela, la colère commence à gronder.

Un transfert qui a rendu le Barça « plus pauvre »