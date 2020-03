Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet international français qui aurait pu filer au Barça !

Publié le 9 mars 2020 à 1h00 par B.C.

Buteur face à Manchester City ce dimanche, Anthony Martial aurait pu prendre le chemin du FC Barcelone par le passé. Explications.

Après seulement deux saisons à l'AS Monaco, Anthony Martial ne manquait pas de prétendants durant l'été 2015. Finalement, l'international français a décidé de s'engager en faveur de Manchester United, un transfert permettant au club de la Principauté de récupérer 60M€ hors bonus. Depuis, Anthony Martial alterne le bon et le moins bon mais a tout de même inscrit 64 buts en cinq saisons chez les Red Devils . Et l'attaquant français aurait pu connaître une tout autre carrière.

Quand Martial était pisté par le Barça...

Comme l'a expliqué sur son compte Twitter Francesc Aguilar, journaliste pour Mundo Deportivo , Anthony Martial avait un partisan de taille au FC Barcelone ces dernières années en la personne de Pep Segura. L'ancien directeur sportif du club catalan aurait toujours milité en interne pour l'arrivée du Français, mais cela n'a visiblement pas suffi.