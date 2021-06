Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet indésirable de Koeman a tranché pour son avenir !

Publié le 26 juin 2021

Même si les négociations avec l’AC Milan ont débuté il y a un moment, Junior Firpo est toujours un joueur de Barcelone. Mais malgré l’intérêt de certains clubs anglais, le latéral espagnol ne voudrait qu’une chose : rejoindre la Lombardie.

Voilà des semaines que l’AC Milan et Barcelone négocient pour le transfert de Junior Firpo. Le premier veut un prêt, le deuxième un transfert sec, et le joueur veut juste partir… En attendant que sa situation se décante, Junior Firpo continue d’attirer d’autres écuries. En Premier League, certains clubs pensent pouvoir tirer leur épingle du jeu et s’immiscer dans ce dossier. Mais Junior Firpo ne voudrait rien savoir…

La Premier League en embuscade, mais Junior Firpo veut le Milan