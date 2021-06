Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi est fixé pour cette grande star !

Publié le 25 juin 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que le PSG a des vues sur Paul Pogba et envisage de le recruter cet été, Manchester United ne semble pas disposé à négocier un départ du milieu de terrain.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec Manchester United, Paul Pogba (28 ans) suscite de nombreuses interrogations quant à son avenir. En effet, son agent Mino Raiola avait annoncé l’hiver dernier que l’international français allait changer de club, et logiquement, les prétendants ne se sont pas faits attendre sur le marché, parmi lesquels le PSG. Nasser Al-Khekaïfi rêverait d’attirer Pogba au Parc des Princes, mais…

MU ne lâche pas Pogba