Mercato - Barcelone : Cet incroyable choix du Barça sur le mercato

Publié le 6 janvier 2020 à 5h30 par T.M.

Depuis quelques jours, Erling Braut Haaland est un joueur du Borussia Dortmund. Toutefois, la carrière du Norvégien aurait pu être bien différente puisqu’il aurait pu s’installer au FC Barcelone…

A 19 ans, Erling Braut Haaland a été la révélation de cette première partie de saison. En effet, avec le RB Salzbourg, surtout en Ligue des Champions, l’attaquant norvégien a impressionné tout le monde. Et c’est ainsi qu’il a pris la direction du Borussia Dortmund durant ce mercato hivernal. Haaland va donc désormais continuer sa carrière en Allemagne alors qu’il aurait très bien pu rejoindre le FC Barcelone il y a quelques mois déjà.

Le Barça peut se mordre les doigts