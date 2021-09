Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces terribles précisons sur la situation de Ronald Koeman !

Publié le 24 septembre 2021 à 13h00 par H.G.

Alors que l’avenir de Ronald Koeman s’écrit en pointillés au FC Barcelone, l’entraineur néerlandais serait particulièrement résigné sur le banc catalan.

Le temps de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone semble être compté. En effet, en plus d’une guerre médiatique avec sa direction, le technicien néerlandais ne parvient pas à obtenir de résultats en ce début de saison. Son Barça ne rassure absolument pas, aussi bien dans le jeu que dans ses intentions sur le terrain. Le match nul 0-0 sur la pelouse du Cádiz CF a une fois de plus démontré les problèmes du club catalan, dont le board serait déjà à la recherche d’un nouvel entraîneur.

Ronald Koeman traverse ces derniers jours entre incertitude, indignation et impuissance