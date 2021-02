Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les dessous de ce gros échec hivernal dévoilés !

Publié le 10 février 2021 à 7h00 par La rédaction

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec Manchester City, Eric Garcia aurait pu rejoindre la Catlogne cet hiver, mais son arrivée n’a pas fait l'unanimité au sein du FC Barcelone.

En grande difficulté financière, le FC Barcelone est resté discret lors du dernier mercato hivernal. Pourtant, Ronald Koeman souhaitait recruter un défenseur central capable de pallier la blessure de Gérard Piqué et aurait jeté son dévolu sur Eric Garcia. Sous contrat jusqu’en juin prochain avec Manchester City, le joueur espagnol était déjà annoncé dans le viseur du Barça lors du dernier mercato estival et était prêt à rejoindre son club formateur. Mais après plusieurs réunions entre les candidats à la présidence et le président par intérim Carles Tusquets, la formation blaugrana a refusé de recruter Eric Garcia, qui pourrait finalement rejoindre librement le FC Barcelone à l’issue de cette saison.

« Cela n'a pas été fait parce qu'il y avait des points de vue différents parmi les candidats »