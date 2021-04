Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces précisions sur le grand retour de cette pépite au Barça !

Publié le 11 avril 2021 à 0h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone est annoncé en quête d’un renfort en défense centrale, le club catalan devrait bel et bien miser sur Eric Garcia dans cette optique.

C’est l’un des grands chantiers annoncés du FC Barcelone depuis la dernière fenêtre estivale des transferts. Face au déclin de Gerard Piqué et aux performances décevantes de Clément Lenglet et de Samuel Umtiti, le club catalan souhaiterait renforcer sa charnière centrale en recrutant un nouvel homme dans ce secteur. Dans cette optique, les Blaugrana sont annoncés depuis l’été dernier sur les traces d’Eric Garcia, dont le contrat à Manchester City expirera le 30 juin prochain et qui ne prolongera pas. Et tandis qu’il est annoncé qu’un accord a déjà été trouvé entre le FC Barcelone et le défenseur espagnol, le joueur passé par la Masia aurait une grande ambition pour son retour au sein de son club formateur.

Eric Garcia, le nouveau Gerard Piqué ?