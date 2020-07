Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces précisions sur la sortie de Suarez pour Griezmann !

Publié le 11 juillet 2020 à 1h30 par La rédaction

Luis Suarez a été interrogé sur Antoine Griezmann après le match contre l’Espanyol. Décryptage…

Alors qu’il était titularisé mercredi aux côtés de Suarez et Messi contre l’Espanyol Barcelone, Antoine Griezmann a été impliqué sur le but victorieux du match, mais la prestation globale de l’équipe a été jugée poussive. Après le match, Luis Suarez a évoqué la situation de l’international français : « C'est l'entraîneur qui décide. Le but est de trouver la meilleure formule possible pour nous trois mais on apprend à se connaître. Comme c'est la première année d'Antoine ici, ce n'est pas si simple de trouver les automatismes. C'est peut-être l'une des solutions à trouver avec l'entraîneur ».

Aucun mot chaleureux

Comment décrypter les mots du buteur uruguayen ? Une fois de plus, ils laissent transparaître un malaise. L’argument des automatismes est une nouvelle fois ressorti par Suarez alors que cela fait quasiment un an que les joueurs évoluent ensemble… A aucun moment Luis Suarez n’adresse un mot chaleureux, ou d’encouragement, à l’encontre de Griezmann, se contentant de renvoyer la balle à l’entraîneur, rendu responsable entre les lignes de cet absence d’automatisme. Une nouvelle fois, cela donne l’impression d’un service minimal…