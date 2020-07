Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato Real Madrid : Pogba-MU, rapprochement en vue…

Publié le 11 juillet 2020 à 1h00 par La rédaction

Les éléments s’accumulent témoignant d’un rapprochement net entre Paul Pogba et Manchester United.

Depuis quelque temps, la relation semble s’être très nettement réchauffée entre Paul Pogba et Manchester United, au point qu’une collaboration prolongée est de nouveau sur la table. Ces dernières heures, de nouveaux éléments sont venus confirmer la tendance. On a ainsi pu constater que le milieu de terrain français avait accordé une interview sur le site officiel du club, dans laquelle il ne tarit pas d’éloge sur le club et sur ses partenaires : « Nous jouons beaucoup plus en équipe qu’avant, nous nous faisons encore plus plaisir, nous défendons ensemble, nous attaquons ensemble et l’équipe est plus forte aussi. Les joueurs qui sont sur le banc ou qui ne jouent pas chaque match, quand ils entrent, ils aident l’équipe, donc la mentalité est bonne. C’est grâce à tous ces éléments que nous en sommes là aujourd’hui. Quand je regarde jouer Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Anthony Martial et Mason Greenwood, vu de derrière, je me régale. Je les vois marquer des buts, je passe mon temps à les applaudir. C’est beau et ils me font aimer le football à chaque matc h ».

Pas un hasard que Pogba parle sur le site du club…