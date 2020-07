Foot - OL

OL : Rudi Garcia s'enflamme pour le tirage au sort de la Ligue des Champions !

Publié le 10 juillet 2020 à 22h50 par La rédaction

Alors que le tirage au sort des quarts de finale de Ligue des Champions a eu lieu ce vendredi, l’OL sait désormais qu'il affrontera le Real Madrid ou Manchester City en cas de qualification face à la Juventus, Rudi Garcia est revenu sur ce tirage, qu’il juge « royal ».