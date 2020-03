Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces nouvelles révélations sur le dossier Ter Stegen !

Publié le 11 mars 2020 à 23h00 par D.M.

Marc-André Ter Stegen n’aurait toujours pas trouvé d’accord avec le FC Barcelone pour prolonger son contrat. Mais le club catalan se montrerait confiant et espérerait parvenir prochainement à un terrain d'entente avec le gardien allemand.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le FC Barcelone, Marc-André Ter Stegen n’aurait toujours pas trouvé d’accord avec son club pour rallonger son bail. Selon des informations de Goal , le portier allemand demanderait près de 15M € annuels. Une somme jugée trop élevée par les dirigeants du FC Barcelone. Alors que les discussions auraient débuté en décembre, elles seraient aujourd’hui au point mort et auraient été repoussées à la fin de la saison. Malgré ce contretemps sur le dossier Ter Stegen, la confiance serait toujours de mise du côté du FC Barcelone.

Pas d’inquiétude du côté du FC Barcelone