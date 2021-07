Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces nouvelles précisions sur ce deal colossal avec Griezmann !

Publié le 15 juillet 2021 à 7h00 par H.G.

Alors qu’Antoine Griezmann pourrait effectuer son grand retour à l’Atlético de Madrid, du chemin resterait à parcourir dans ce dossier.

Après deux ans, l’histoire entre le FC Barcelone et Antoine Griezmann pourrait bientôt s’achever. En effet, l’international français serait poussé vers la sortie par le club catalan, qui a un urgent besoin de liquidités afin de boucler la prolongation de Lionel Messi. Dans cette perpective, le Champion du monde 2018 pourrait effectuer son grand retour à l’Atlético de Madrid dans le cadre d’un échange avec Saúl Niguez où deux indemnités de transfert seraient versées pour assainir les comptes des deux écuries. Pour autant, si les discussion avanceraient bien, le deal ne serait pas encore bouclé pour autant.

Antoine Griezmann et Saúl Niguez ont donné leur accord

C’est tout du moins ce qu’a annoncé Fabrizio Romano sur Twitch ce mercredi. Selon le journaliste italien, rien ne serait fait malgré des discussions avancées et le fait que les deux joueurs auraient donné leur accord à cette opération. Maintenant, le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid discuteraient des différents prix. Précisément, le Barça voudrait de l’argent et Saúl Niguez dans le deal, quant l’Atlético de Madrid voudrait un échange joueur contre joueur dans rien d’autre. Reste maintenant à savoir si le travail des deux clubs débouchera sur un accord définitif dans les prochains jours.