Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : A l'approche du mercato, ils veulent convaincre Ronald Koeman...

Publié le 29 novembre 2020 à 14h30 par Hugo Kucharski

Alors que les matchs s’enchaînent pour le FC Barcelone en pleine campagne électorale pour élire le nouveau président, plusieurs joueurs seraient actuellement en ballotage pour un départ. Et 4 d’entre eux souhaiteraient de tout cœur convaincre Ronald Koeman qu’ils ont leur place chez les Blaugrana…

La concurrence s’annonce rude entre ces 4 joueurs du FC Barcelone. Alors que les rencontres s’enchaînent pour les Blaugrana entre la Ligue des Champions et la Liga, tout le monde peut prétendre à un peu de temps de jeu pour se montrer et ainsi réaliser de belles performances, afin de bousculer l’ordre établi. Ainsi, d’après les informations de MARCA , 4 membres de l’effectif barcelonais seraient potentiellement sur le départ. Et ces joueurs auraient tous l’intention de prouver à Ronald Koeman qu’ils méritent de porter le maillot du Barça…

Braithwaite, Firpo et Alena sur la sellette ?

Ainsi, les noms sortant du lot comme étant les joueurs sur la sellette seraient ceux de Carles Alena, Martin Braithwaite, et Junior Firpo. En effet, MARCA affirme que Ronald Koeman se poserait des questions à propos de ces joueurs, dans une période où le FC Barcelone a besoin d’argent. Carles Alena serait pour le moment, avec Martin Braithwaite, le plus à même de conserver sa place, lui qui travaillerait dur afin de s’adapter au nouveau système de jeu des barcelonais. L’international danois, de son côté, s’est offert un doublé en Ligue des Champions face à Kiev, et son profil différent des autres attaquants pourrait lui permettre de sauver sa place. Au contraire, Junior Firpo pourrait bien être en difficulté, lui qui n’a que très peu d’occasions de se montrer depuis le début de la saison.

Riqui Puig, relancé par Bielsa ?