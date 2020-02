Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette surprenante sortie sur l'avenir de Messi !

Publié le 26 février 2020 à 1h00 par A.C.

Cristiano Giuntoli, directeur sportif du Napoli, a été questionné sur une possible arrivée de Lionel Messi aux pieds du Vésuve.

Lionel Messi a fait couler beaucoup d’encre ces derniers jours, en Italie. Son arrivée à Naples a en effet emballé les supporters du Napoli, qui n’ont pas manqué de clamer leur amour pour le sextuple Ballon d’Or. Pour un grand nombre de Napolitains, le numéro 10 du FC Barcelone est le seul véritable successeur de Diego Maradona, véritable dieu dans la ville campane. Peu à peu, la rumeur folle d’une possible arrivée de Messi dans le club qui a consacré El Pibe de Oro a même commencé à prendre de l’ampleur…

« Messi au Napoli ? De la pure fantaisie… »