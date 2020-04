Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce protégé de Setién qui répond à l'intérêt de Conte !

Publié le 19 avril 2020 à 12h00 par A.D.

Antonio Conte serait tombé sous le charme d'Arthur Melo. Le milieu de terrain brésilien du Barça s'est prononcé sur l'intérêt du coach de l'Inter.

Arthur Melo a répondu à l'intérêt d'Antonio Conte. Très performant sous les couleurs du FC Barcelone, le milieu de terrain brésilien aurait tapé dans l’œil du coach de l'Inter. A tel point que ce dernier serait prêt à laisser filer Lautaro Martinez pour récupérer Arthur Melo en échange. En effet, selon les dernières informations de la Gazzetta dello Sport , les Nerazzurri souhaiteraient inclure Arthur Melo dans la transaction pour Lautaro Martinez. De son côté, le protégé de Quique Setién ne voudrait pas entendre parler d'un départ du FC Barcelone : « Pour le moment, je ne pense qu'à Barcelone. Je me sens bien au sein de cette équipe et dans cette ville, et sincèrement, je me vois porter le maillot blaugrana encore plusieurs années ».

«C'est une source de fierté d'être associé à l'Inter»