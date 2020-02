Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle annonce de taille sur ce talent pisté par le Barça !

Publié le 3 février 2020 à 15h30 par La rédaction

Alors qu’il renaît sous les couleurs de Sassuolo cette saison, Jérémie Boga serait pisté par le FC Barcelone. Mais l'administrateur délégué du club italien a récemment exprimé son intention de retenir l’ailier le plus longtemps possible.

Annoncé comme un grand espoir français lors de son émergence avec le Stade Rennais en 2015, Jérémie Boga (23 ans) semblait s’être perdu ces dernières années. Mais cette saison, Boga renaît avec Sassuolo et a déjà inscrit 6 buts en Serie A. Il serait à présent suivi par le FC Barcelone, Naples, l’AS Rome et plusieurs clubs de Premier League. Mais Jérémie Boga pourrait rester à Sassuolo plus longtemps que prévu à en croire l'administrateur délégué du club, Giovanni Carnevali.

« Il peut devenir l’étendard de Sassuolo »