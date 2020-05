Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça se bouscule en coulisse pour Jean-Clair Todibo !

Publié le 10 mai 2020 à 1h30 par H.G.

Alors que son avenir au FC Barcelone s’écrit en pointillés, Jean-Clair Todibo verrait de nombreux clubs être intéressés par la perspective de l’accueillir cet été.

Arrivé au FC Barcelone à l’hiver 2019 en provenance de Toulouse, Jean-Clair Todibo a été prêté un an plus tard à Schalke 04 faute de pouvoir disposer de temps de jeu au sein du club catalan. Et le moins que l’on puisse dire est que le défenseur français de 20 ans est parvenu à fructifier ce prêt tant il s’est montré performant avec l’écurie allemande. Cependant, les pensionnaires de Bundesliga ne seraient en mesure de débourser les 25M€ de son option d’achat après l’impact économique du COVID-19 sur l’économie du football. Jean-Clair Todibo devrait donc retourner dans un premier temps au FC Barcelone à l’issue de la saison, où son avenir sera tranché par Quique Setién. Ce dernier n’a pas eu l’occasion de l’entrainer puisqu’il est parti en prêt juste avant qu’il soit nommé entraîneur du Barça cet hiver et devrait ainsi avoir le dernier mot dans ce dossier, comme l’a expliqué Mundo Deportivo ce samedi. Et si l’ancien entraîneur du Real Betis venait à prendre la décision de se séparer de Jean-Clair Todibo, les Blaugrana ne devraient pas avoir trop de mal à trouver une écurie susceptible de l’accueillir à en croire les derniers échos venus de l’autre côté des Pyrénées.

Todibo aurait des touches en Allemagne, en Angleterre, en Italie et en France !