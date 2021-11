Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un gros départ déjà réclamé par Xavi ?

Publié le 1 novembre 2021 à 23h30 par La rédaction

Après l'éviction de Ronald Koeman, Luuk de Jong pourrait être poussé vers la sortie par le FC Barcelone. L'avant-centre, qui était une recrue souhaitée par le technicien néerlandais, ne semblerait pas rentrer dans les plans du nouveau staff technique.

Le départ de Ronald Koeman pourrait bien créer des dommages collatéraux. L'entraîneur néerlandais a été démis de ses fonctions mercredi dernier après la défaite du FC Barcelone sur la pelouse du Rayo Vallecano (1-0). Ainsi, en attendant l'arrivée d'un nouveau coach, c'est Sergi Barjuan qui assure l'intérim sur le banc catalan. Arrivé à la toute fin du dernier mercato estival en provenance du FC Séville sous la forme d'un prêt avec option d'achat, Luuk de Jong était une recrue exigée par Ronald Koeman. Ce dernier étant parti, l'avenir du buteur serait totalement relancé...

Luuk de Jong pourrait déjà partir cet hiver