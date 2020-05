Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu va arriver à ses fins avec Rakitic !

Publié le 22 mai 2020 à 6h00 par Th.B.

Depuis l’été dernier, Josep Maria Bartomeu militerait en interne pour trouver un acheteur à Ivan Rakitic ou chercherait à l’inclure dans une transaction pour un échange. Et le milieu de terrain du FC Barcelone devrait quitter la Catalogne pour rallier l’Andalousie.

« Lorsque nous signons un contrat, c'est dans l'idée de le remplir. Aussi avec l'idée que je veux jouer, mais je suis calme. J'aurais aimé qu'à un moment donné, quelqu'un du club soit sorti pour dire que Rakitic restait pour en finir avec les rumeurs. Bartomeu ne m'a rien dit. Peut-être qu'aujourd'hui il nous écoute et que demain il m'appellera ». Voici le message qu’Ivan Rakitic faisait passer à Josep Maria Bartomeu il y a peu lors d’un entretien accordé à la Cadena COPE . En l’espace de seulement quelques jours cependant, le milieu de terrain du FC Barcelone, où il est contractuellement lié jusqu’en juin 2021, aurait pris la décision de changer d’air.

Rakitic de retour au FC Séville ?