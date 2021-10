Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu, Koeman… Luis Suarez règle ses comptes après son départ !

Publié le 22 octobre 2021 à 12h30 par Amadou Diawara

Alors qu'il n'entrait plus dans les plans du FC Barcelone, Luis Suarez a été poussé vers la sortie par Josep Bartomeu et Ronald Koeman. Transféré à l'Atlético de Madrid, El Pistolero ne regrette pas son choix d'avoir rejoint les Colchoneros. Toutefois, il en veut toujours au Barça de l'avoir vendu de cette manière, surtout qu'il ne comprend toujours pas pourquoi il a dû faire ses valises à l'été 2020.

Auteur d'une saison 2019-2020 catastrophique, le FC Barcelone se devait de se réinventer. Pour donner un nouvel élan au club catalan, Josep Bartomeu a donc décidé de révolutionner son organigramme et son effectif. Ainsi, plusieurs dirigeants et plusieurs joueurs ont été invités à quitter le Barça. C'est le cas par exemple de Luis Suarez, transféré à l'Atlético lors du mercato estival 2020. Interrogé par ESPN sur son départ du FC Barcelone, El Pistolero a regretté les conditions dans lesquelles il a été poussé vers la sortie. « Je regrette la façon dont ça s'est passé. Comme je l'ai expliqué, si vous avez un joueur qui est au club depuis dix ans, le troisième meilleur buteur, le président, ou l'entraineur, aurait pu me prévenir. On aurait pu se rencontrer un jour pour qu'on m'explique la situation. Ça aurait été mieux, ça aurait été totalement différent. Mais une semaine avant, les médias avaient déjà annoncé : "Ils le diront à Luis Suárez quand il partira". Suárez ceci, Suárez cela. Donc je le savais déjà. Et quand le coach m'a appelé pour me dire que je n'étais plus dans ses plans, ça m'a fait mal » , a pesté Luis Suarez, avant de se plaindre des dessous de son départ.

«On aurait pu se rencontrer un jour pour qu'on m'explique la situation»

« J'ai essayé de résilier mon contrat, parce que le club ne voulait plus de moi et que j'étais à un âge où personne ne voulait payer pour moi. Tout était prêt pour la résiliation du contrat et j'allais signer à l'Atlético. Et l'entraîneur a déclaré : "J'ai déjà dit au président que s'il ne se décide pas demain, dimanche, contre Villarreal, je compte sur vous". J'ai dit : "Comment pouvez-vous compter sur moi si je n'étais pas dans vos plans ?" (Et il a répondu) "Vous ne l'étiez pas, mais maintenant vous l'êtes". Je ne comprenais pas si je n'étais pas dans les plans de l'entraîneur, ou si c'était le conseil d'administration qui ne voulait plus de moi » , a confié Luis Suarez.

«Quand le coach m'a appelé pour me dire que je n'étais plus dans ses plans, ça m'a fait mal»