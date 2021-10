Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les révélations ahurissantes de Luis Suarez sur son départ !

Publié le 22 octobre 2021 à 12h00 par A.D.

Devenu indésirable au FC Barcelone, Luis Suarez a été transféré à l'été 2020 à l'Atlético. Interrogé sur le Barça, El Pistolero a fait des révélations très surprenantes sur les dessous de son départ.

Alors que le Barça était passé totalement à côté de sa saison 2019-2020, Josep Bartomeu a décidé de révolutionner son effectif et son organigramme. En ce qui concerne le groupe de Ronald Koeman, l'ancien président du FC Barcelone a décidé de se débarrasser d'un grand nombre de joueurs, et notamment de Luis Suarez. Poussé vers la sortie à l'été 2020, El Pistolero s'est engagé en faveur de l'Atlético de Madrid. Mais comme l'a révélé Luis Suarez, les coulisses de son départ ont été incompréhensibles.

«Comment pouvez-vous compter sur moi si je n'étais pas dans vos plans ?»