Mercato - PSG : OM, Classique… Cette révélation de Wijnaldum sur son arrivée !

Publié le 22 octobre 2021 à 11h15 par H.G.

Alors qu’il est arrivé cet été au PSG, Georginio Wijnaldum affirme qu’il est aussi venu dans la capitale française pour les matchs contre l’OM et l’intensité de ces derniers.

C’est ce dimanche soir que le premier match de la saison opposant le PSG à l’OM aura lieu. Le club parisien se déplacera ainsi à Marseille pour cette rencontre comptant pour la onzième journée de Ligue 1. Et arrivé cet été au sein des pensionnaires du Parc des Princes, Georgino Wijnaldum ne cache pas toute sa hâte de disputer ce choc contre les hommes entrainés par Jorge Sampaoli, l’international néerlandais n’hésitant d’ailleurs pas à dire que ces Classiques entre l’OM et le PSG ont été l’un des paramètres l’ayant motivé à rejoindre le club francilien.

« Je pensais déjà aux matches contre Marseille à quel point ça serait fou »