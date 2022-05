Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Aulas veut plomber les plans de Laporta avec Lacazette !

Publié le 9 mai 2022 à 1h30 par Dan Marciano

L'OL aurait toujours pour priorité de rapatrier Alexandre Lacazette. Mais dans ce dossier, le club lyonnais doit faire face au FC Barcelone.

Le recrutement d'un avant-centre figure parmi les priorités du FC Barcelone. Pour pallier le départ prochain d'Adama Traoré, les responsables catalans viseraient du lourd. A en croire la presse espagnole, le club blaugrana aurait des vues sur Robert Lewandowski (Bayern Munich), Mohamed Salah (Liverpool) et Romelu Lukaku (Chelsea). Selon les informations exclusives du 10Sport.com, Alexandre Lacazette figure aussi sur la short-list du FC Barcelone.

Le retour de Lacazette, une priorité pour l'OL