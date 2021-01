Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Au Barça, la priorité hivernale est connue !

Publié le 5 janvier 2021 à 6h15 par Th.B.

Étant témoin chaque semaine du manque de profondeur d’effectif au poste d’attaquant de pointe au FC Barcelone, Ronald Koeman a envoyé un message clair à ses dirigeants en cette période de transferts.

Entraîneur du FC Barcelone depuis le mois d’août, Ronald Koeman a bien vu qu’il manquait un attaquant à l’effectif du Barça , et particulièrement depuis le départ de Luis Suarez pour l’Atletico de Madrid. Une analyse de la situation faite via la première partie de saison a pu le conforter dans sa position et sur cette idée selon laquelle le FC Barcelone se doit d’attirer un nouvel attaquant dans ses rangs au cours du mercato hivernal qui a ouvert ses portes samedi. Et dans la foulée de la courte victoire acquise par le FC Barcelone face à Huesca dimanche soir (1-0), Koeman n’a pas caché ses ambitions pour ce mois de janvier.

« C'est un neuf qui nous manque dans ces matchs »