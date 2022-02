Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Après Xavi et Alves, Fabregas évoque un retour au FC Barcelone !

Publié le 11 février 2022 à 22h30 par B.C.

Après la nomination de Xavi sur le banc de touche, Dani Alves a fait son retour en Catalogne pour aider un FC Barcelone en difficulté. De son côté, Cesc Fabregas ne s’imagine pas en faire de même malgré la fin de son contrat avec l’AS Monaco.

Faire du neuf avec du vieux. Voilà comment le FC Barcelone espère se relancer au moment où le club traverse une passe difficile sur le plan sportif et financier. Après le départ de Ronald Koeman, Joan Laporta a fait appel à Xavi pour succéder au Néerlandais sur le banc de touche, et l’Espagnol n’est pas la seule ancienne gloire à avoir retrouvé le FC Barcelone, puisque Dani Alves a également fait son retour. À 38 ans, le latéral droit brésilien souhaite aider le club et a impressionné le week-end dernier face à l’Atlético de Madrid. Il en est de même pour Adama Traoré, formé à la Masia et prêté cet hiver par Wolverhampton. Néanmoins, tous les anciens du FC Barcelone ne s’imaginent pas retrouver le Camp Nou.

« C'est compliqué de revenir au Barça »