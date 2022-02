Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Laporta dresse un premier bilan de l’arrivée de Xavi !

Publié le 11 février 2022 à 22h00 par La rédaction

Après trois mois passés sur le banc du Barça, l’heure du premier bilan est arrivée pour Xavi. Et pour le moment, le club est satisfait de son travail.

Arrivé en novembre au FC Barcelone pour remplacer Ronald Koeman, Xavi a fait son grand retour au club, six ans après son départ. Vu la situation sportive et financière du Barça, le challenge s’annonçait énorme. Pour le moment, le technicien espagnol a un bilan correct avec sept victoires et quatre défaites. Si l’on est encore loin du grand Barça, Xavi a permis à ses joueurs de reprendre confiance. Un début d’expérience salué en interne.

« Nous sommes très heureux de son travail »