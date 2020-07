Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Après Messi, le Barça a une grosse priorité !

Publié le 27 juillet 2020 à 4h15 par T.M.

Au FC Barcelone, on veut bien évidemment rapidement régler la question de la prolongation de Lionel Messi. Mais aux yeux de Josep Maria Bartomeu, une autre priorité est identifiée…

Dernièrement, la presse espagnole lâchait une bombe assurant que Lionel Messi avait gelé les discussions pour sa prolongation avec le FC Barcelone. De quoi donc remettre en question son avenir, lui qui est en fin de contrat en 2021. Néanmoins, du côté de Josep Maria Bartomeu, on ne semble pas plus inquiet que cela. « Lionel Messi a expliqué à plusieurs reprises qu’il souhaitait prendre sa retraite au FC Barcelone, et je n’ai pas le moindre doute quant au fait qu’il prolongera », a assuré le président du Barça pour Mundo Deportivo , qui se concentre plus sur un autre dossier chaud : Marc-André ter Stegen.

« Il est un pilier du vestiaire »