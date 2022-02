Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Après Aubameyang, Xavi tient sa nouvelle recrue !

Publié le 5 février 2022 à 20h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec Chelsea, Cesar Azpilicueta serait de plus en plus proche d'un départ vers le FC Barcelone. En effet, Xavi aurait presque bouclé la signature de l'international espagnol pour les trois prochaines saisons.

De retour au FC Barcelone, Xavi a déjà bouclé quatre recrues pour remplir son objectif principal, à savoir redorer le blason catalan. En effet, le coach du Barça a réussi à s'offrir les services de Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traore et Pierre-Emerick Aubameyang. Et alors que le mercato hivernal vient de fermer ses portes, Xavi serait déjà au travail pour renforcer son effectif à l'été 2022. Dans cette optique, l'ancien capitaine du Barça aurait identifié plusieurs profils en fin de contrat le 30 juin, et notamment celui de Cesar Azpilicueta. D'ailleurs, Xavi serait déjà tout proche de boucler son arrivée.

Xavi aurait presque bouclé la signature d'Azpilicueta