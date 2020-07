Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Alves envoie un énorme message au Barça pour Messi !

Publié le 18 juillet 2020 à 22h00 par Th.B.

Le FC Barcelone pourrait perdre son emblématique capitaine Lionel Messi à la fin du prochain exercice, soit à l’issue de son contrat. Néanmoins, pour l’ancien blaugrana Daniel Alves, La Pulga devrait rester au Barça, y prendre sa retraite et voir le Camp Nou être renommé en son nom.

Lionel Messi est un nom incontournable du football moderne. Considérée comme étant le meilleur joueur du monde avec Cristiano Ronaldo, la légende vivante du FC Barcelone est d’ailleurs dans le débat du meilleur footballeur de tous les temps. Avec des titres à foison à son actif, qu’ils soient collectifs ou individuels, Lionel Messi porte un Barça qui est bien loin du niveau qu’il affichait au début de la décennie sous Pep Guardiola. En outre, la situation en interne n’est pas idyllique et pourrait pousser Messi vers la porte, comme la Cadena SER le révélait début juillet. Mais pour Daniel Alves, perdre Lionel Messi serait un échec retentissent pour le FC Barcelone.

« Il doit prendre sa retraite au Camp Nou et le nom du stade doit être renommé Leo Messi »