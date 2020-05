Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : À l’approche du mercato, Griezmann a un plan bien précis !

Publié le 2 mai 2020 à 6h45 par Th.B.

Arrivé au FC Barcelone lors du dernier mercato estival, Antoine Griezmann n’aurait nullement l’intention de plier bagage à l’intersaison. Que ce soit pour rejoindre le PSG ou un autre club…

Antoine Griezmann a inscrit 14 buts avec le FC Barcelone toutes compétitions confondues cette saison. Un bilan honorable pour son premier exercice sous ses nouvelles couleurs blaugrana. Néanmoins, ses performances n’auraient pas convaincu l’ensemble de la direction du Barça alors que certains membres envisageraient de le vendre cet été afin de bénéficier des ressources financières suffisantes pour recruter Neymar, voire d’être inclus dans la transaction pour dénicher l’aval du PSG. Mais Antoine Griezmann aurait les idées claires pour son avenir.

Griezmann ne souhaite pas écouter les rumeurs et prendre part aux discussions