Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grosse annonce de cette recrue estivale sur son avenir !

Publié le 13 avril 2022 à 21h00 par D.M.

Agé seulement de 21 ans, Eric Garcia a été interrogé sur la possibilité d'entraîner une équipe, une fois sa carrière de joueur terminée.

Eric Garcia est retourné à la maison lors du dernier mercato estival. Né à Barcelone et formé à la Masia, le défenseur central avait décidé de quitter l'Espagne et de poursuivre sa progression à Manchester City. Le joueur restera quatre ans en Angleterre, avant de faire son retour au sein de la formation blaugrana lors du dernier mercato estival. Agé de 21 ans, Eric Garcia s'est vite intégré au sein du vestiaire et a pris place dans le onze de départ de Xavi.

Eric Garcia n'exclut pas d'entraîner une équipe après sa carrière