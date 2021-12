Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi va entamer la nouvelle phase de son recrutement !

Publié le 25 décembre 2021 à 18h30 par H.G.

Annoncé sur les traces de nombreux joueurs offensifs ces dernières semaines, le FC Barcelone aurait enfin trouvé la perle rare et devrait donc se concentrer sur d’autres secteurs désormais.

En pleine crise sportive depuis des mois, le FC Barcelone a décidé d’amorcer sa reconstruction pour de bon en nommant Xavi sur son banc. Mais la simple arrivée de l’entraineur espagnol sur le banc ne va pas tout changer si simplement. En effet, le club catalan doit renforcer son effectif dans plusieurs secteurs de jeu, et ce alors que sa masse salariale colossale est strictement encadrée en raison de dettes de l’écurie catalane et de ses pertes causées par la pandémie de Covid-19 malgré ses bénéfices qui restent élevés. Le Barça doit donc avancer méticuleusement dans son recrutement et a décidé de commencer par le chantier de son attaque.

Que fera le FC Barcelone après Ferran Torres ?

C’est dans cette optique que le FC Barcelone a été cité sur les traces de Ferran Torres depuis maintenant plusieurs semaines. Anciennement au Valence CF, l’attaquant espagnol évolue désormais du côté de Manchester City, mais il ne serait pas contre revenir en Espagne si l’on en croit les informations parues dans la presse récemment. Surtout, il se verrait bien rejoindre la Catalogne. C’est ainsi que le FC Barcelone a décidé de s’attaquer au dossier et, quelques semaines plus tard, celui-ci serait désormais bouclé ! En effet, Fabrizio Romano réaffirme sur son compte Twitter ce samedi que les documents pour son transfert ont été signés au cours des dernières vingt-quatre heures par le Barça et Manchester City, tandis qu’un accord contractuel a été trouvé entre le club catalan et le joueur autour d’un engament de cinq ans accompagné de primes en cas de titres.



Ainsi, l’arrivée de Ferran Torres devrait maintenant être annoncée par le FC Barcelone d’ici peu. Ce dossier étant réglé, tout la question est néanmoins de savoir de quoi sera faite la suite du travail de recrutement par la direction barcelonaise. Première incidence, le plan B à Ferran Torres, à savoir Hakim Ziyech, serait définitivement rangé aux oubliettes si l’on en croit les informations également dévoilées par Fabrizio Romano. Mais surtout, il se pourrait que la reconstruction du secteur offensif soit désormais quelque peu mise de côté. En fait, le recrutement d’un nouvel attaquant tel qu’Edinson Cavani pourrait ne plus être une priorité selon les échos parus en Espagne au cours des dernières heures. Tout du moins à court terme, puisque les pensionnaires du Camp Nou restent annoncés avec insistance sur les traces d’Erling Haaland en vue de l’été prochain. En ce sens, d’autres postes pourraient être renforcés, notamment le flanc droit de la défense du Barça. C’est dans cette perpective que le nom de Noussair Mazraoui est lié avec insistance dans le viseur du FC Barcelone depuis quelques jours. Reste maintenant à savoir comment ce dossier évoluera, tout en sachant que le board catalan doit aussi s’employer à vendre certains éléments tels que Philippe Coutinho ou Samuel Umtiti.