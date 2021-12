Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : C'est imminent pour cette grosse recrue hivernale de Xavi !

Publié le 25 décembre 2021 à 18h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone était annoncé depuis des semaines sur les traces de Ferran Torres, le dossier serait désormais totalement bouclé.

En quête de renforts dans plusieurs secteurs, le FC Barcelone a décidé de se pencher sur son attaque dans un premier temps. Dans cette perpective, plusieurs joueurs ont été cités comme étant sur les tablettes du club catalan, et tout particulièrement Ferran Torres. Il a effectivement été avancé dans la presse que l’international espagnol de Manchester City était considéré comme une priorité par le Barça et que le principal intéressé voyait d’un très bon oeil la perspective de rejoindre la Catalogne.

Ferran Torres au FC Barcelone, c’est fait !

Et visiblement, cela va bien se produire ! En effet, comme cela a été annoncé dernièrement déjà, Fabrizio Romano réaffirme sur son compte Twitter ce samedi que les documents pour le transfert de Ferran Torres au FC Barcelone ont été réglés entre Manchester City et le club catalan au cours des vingt-quatre dernières heures. Un accord contractuel aurait également été trouvé entre le joueur et le Barça autour d’un engagement de cinq ans accompagné de primes en cas de titres remportés. De ce fait, l’annonce de son transfert devrait effectuée très prochainement selon le journaliste italien. À suivre donc.