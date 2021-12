Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Après Messi, le PSG pourrait tenter un énorme coup avec Dembélé !

Publié le 21 décembre 2021 à 20h00 par D.M.

Certains membres du FC Barcelone pensent que le PSG pourrait tenter de recruter Ousmane Dembélé dans les prochains mois. Manchester United, Chelsea et la Juventus auraient aussi coché son nom.

« Dembélé nous a toujours montré sa volonté de rester au Barça. Nous sommes à un moment clé et nous espérons qu'avant la fin de l'année cette situation sera clarifiée ». Directeur du football du FC Barcelone, Mateu Alemany espère parvenir à un terrain d’entente avec Ousmane Dembélé, sous contrat jusqu’en juin prochain. Le joueur aimerait poursuivre sa carrière en Catalogne, mais son entourage se montrerait plus réticent et ne verrait pas d’un mauvais œil un départ à la fin de la saison. Et plusieurs équipes seraient prêtes à mettre la main sur Dembélé.

Une offre de dernière minute du PSG ?