Mercato - Barcelone : Laporta prêt à prendre une énorme décision avec Umtiti ? La réponse !

Publié le 5 décembre 2021 à 22h00 par La rédaction

Devenu indésirable au sein du FC Barcelone, Samuel Umtiti serait plus que jamais poussé vers la sortie par ses dirigeants. Ainsi, Joan Laporta n'écarterait pas le fait de résilier le contrat du Français.

Samuel Umtiti ne semblerait plus être en odeur de sainteté au FC Barcelone. Depuis le début de la saison, le défenseur central n'a tout simplement pas porté le maillot des Blaugrana en match officiel. Freiné par les blessures, Umtiti ne parviendrait pas à retrouver son meilleur niveau et n'entrerait donc plus dans les plans des dirigeants catalans. Alors que le contrat du Français court jusqu'en 2023, le Barça compterait se séparer de Samuel Umtiti bien avant l'expiration de son bail...

Le Barça est prêt à résilier le contrat d'Umtiti en janvier