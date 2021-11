Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La sortie forte de Xavi sur la situation de Dembélé !

Publié le 24 novembre 2021 à 8h30 par La rédaction mis à jour le 24 novembre 2021 à 8h32

En fin de contrat en juin 2022, Ousmane Dembélé n'a toujours pas prolongé avec le FC Barcelone. Après le match nul du Barça contre Benfica mardi en Ligue des champions (0-0), Xavi a évoqué la situation du Français.

Xavi ne lâche rien pour Ousmane Dembélé. De retour de blessure, le Français a joué mardi en Ligue des champions, lors du match opposant le Barça au Benfica (0-0). Le joueur de 24 ans a fait son entrée à la 66e minute à la place de Yusuf Demir. Malgré le résultat décevant des Blaugrana , Xavi a tenu à souligner l'impact d'Ousmane Dembélé dans le jeu des Catalans. En conférence de presse après la rencontre, le technicien espagnol a ainsi partagé son souhait de voir l'ailier rester en Catalogne.

« Voyons s'il peut renouveler car pour moi il est fondamental »