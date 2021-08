Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le terrible constat de Piqué sur le départ de Messi !

Publié le 9 août 2021 à 13h00 par La rédaction

Après avoir réalisé ses adieux dimanche, Lionel Messi laisse derrière lui un Barça amoindri. Pour Gerard Piqué, le club culé parviendra à se relever même si cela sera difficile.

Le départ désormais acté de Lionel Messi ne laisse personne indifférent au sein du FC Barcelone. Dimanche, la Pulga a procédé a ses ultimes adieux avant de probablement s'engager en faveur du PSG. Présent au Barça depuis 2008, Gerard Piqué a vécu les plus belles années des Blaugrana avec Lionel Messi à ses côtés. Pour le défenseur espagnol, Barcelone devra tout de même réussir à relever la tête malgré le départ du génie argentin.

« L’équipe était honnêtement un peu brisée à cause du départ de Messi »