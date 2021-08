Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a pris une grande décision pour cet indésirable !

Publié le 4 août 2021 à 22h30 par La rédaction

En manque de temps de jeu derrière l'indéboulonnable Marc-André ter Stegen, Neto souhaiterait quitter le Barça. Les Blaugrana ne seraient pas contre un départ, mais seulement en cas d'une offre intéressante.

En quête de liquidités, Joan Laporta pourrait être amené à vendre certains joueurs d'ici la fin du mercato. Alors que la prolongation de Lionel Messi serait sur le point de se réaliser, le président du FC Barcelone pourrait bientôt se pencher sur la gestion d'autres dossiers. Au poste de gardien de but, Neto aurait signalé son souhait de quitter le club culé...

Le Barça n'exclut pas un départ de Neto