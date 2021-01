Foot - Mercato - Atletico Madrid

Mercato : Cette nouvelle révélation sur l'avenir de Simeone !

Publié le 9 janvier 2021 à 10h12 par La rédaction

Diego Simeone vers un départ direction le poste de sélectionneur de l'Argentine ? L'Atletico de Madrid préfère ne pas y croire et se dit confiance quant au futur commun avec l'entraîneur de 50 ans.