Mercato - Atlético de Madrid : Manchester United est fixé pour ce joueur de Diego Simeone !

Publié le 26 mars 2021 à 23h50 par H.G. mis à jour le 26 mars 2021 à 23h51

Alors qu’il a été annoncé que Manchester United serait intéressé par Marcos Llorente, l’Atlético de Madrid n’aurait pas la moindre intention de négocier un départ de son joueur.