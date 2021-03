Foot - Mercato - Manchester United

Mercato - Manchester United : Cavani reçoit un précieux conseil pour son avenir !

Publié le 26 mars 2021 à 23h40 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Edinson Cavani se poserait des questions quant à son avenir. Interrogé sur le futur d'El Matador, Mario Rebollo, sélectionneur adjoint de l'Uruguay, a pris position.